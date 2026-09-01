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Дмитрий Цымбаленко стал исполняющим обязанности руководителя СУ СКР ЯНАО

Дмитрий Цымбаленко стал исполняющим обязанности руководителя СУ СКР ЯНАО

На Ямале сменился руководитель следственного комитета. На официальном сайте ведомства вместо генерал-майора юстиции Андрея Егорова, занимавшего ранее эту должность, указан исполняющим обязанности Дмитрий Цымбаленко.

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