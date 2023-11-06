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Критиковавший нейросети Илон Маск запустил свой ИИ

Критиковавший нейросети Илон Маск запустил свой ИИ

ИИ Grok пока находится в стадии бета-тестирования.фото: wikipedia.org--> Компания xAI, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, презентовала собственную модель искусственного интеллекта (ИИ), получившую название Grok, сообщает пресс-служба компании.

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