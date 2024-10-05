Как изменились цены на запчасти

За месяц запчасти для российских автомобилей LADA и UAZ подорожали на 2 процента. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало цены на оригинальные запчасти по страховой корзине для российских легковых автомобилей марок LADA и UAZ от агрегаторов.
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