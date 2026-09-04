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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анна Фролова: «Я не выступала на международных соревнованиях 6 лет. Не верю, что я здесь»

Российская фигуристка Анна Фролова прокомментировала свое выступление на турнире в Токио. После короткой программы на Kinoshita Group Cup Фролова идет 5-й.

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