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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о турнире по вольной борьбе RAF Moscow: «Это как если бы сыграли сборные России и США из игроков НХЛ. Спорт объединяет, вместе мы всех победим»

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг сравнил  турнир по вольной борьбе RAF Moscow с матчем сборных России и США по хоккею.

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