Финляндия построила на границе с Россией забор, протяженностью 200 км

Финляндия завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией. Об этом 7 сентября сообщил местный портал Yle.
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А высота какова? А что дроны не могут перелететь?