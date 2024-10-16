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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси после 6:0 с Боливией: «Очень приятно увидеть эмоции болельщиков. Меня тронуло, что они скандировали мое имя. В сборной всегда чувствую себя молодым»

Сегодня 37-летний форвард сборной Аргентины трижды забил боливийцам в матче отбора ЧМ-2026 (6:0).  Болельщики на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе скандировали его имя и устроили ему овацию.

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