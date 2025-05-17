Борьба за лидерство: "Таврия" в центре футбольных событий

Симферопольская «Таврия» упрочила лидерство в чемпионате Премьер-лиги КФС. За неделю подопечные Бориса Белошапки и Антона Монахова встретились с представителями разных полюсов турнирной таблицы – «Кызылташем» и «Грифоном-КФУ».
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