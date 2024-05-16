Поступить на бюджет: как мошенники обманывают абитуриентов

В преддверии приемной кампании в вузы в России активизировались мошенники, пишут «Известия». Они создают фейковые страницы вузов в соцсетях и продают бюджетные места, а также используют обкатанную схему с покупкой ответов на ЕГЭ.
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