Жизнь в ритме танго

Город, который умел слушать Вечером город менялся. Днем он спешил: звенели трамваи, торопливо закрывались двери магазинов, люди разговаривали по телефону и смотрели не друг на друга, а куда-то поверх чужих плеч.
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