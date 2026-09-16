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Жизнь в ритме танго

Жизнь в ритме танго

Город, который умел слушать Вечером город менялся. Днем он спешил: звенели трамваи, торопливо закрывались двери магазинов, люди разговаривали по телефону и смотрели не друг на друга, а куда-то поверх чужих плеч.

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