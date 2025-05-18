Стали известны подробности об убийстве и расчленении мужчины в Москве

На северо-востоке Москвы были найдены две сумки с частями тела мужчины. Следственный комитет столицы подтвердил, что уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство"На северо-востоке Москвы были найдены две сумки с частями тела мужчины.
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