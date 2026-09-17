Нижегородский р...
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Нижегородский район

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Зеркала, камины и печи восстановили в усадьбе Шереметьевых

В усадьбе Останкино после реставрации открылся Итальянский павильон. В нем размещалась большая часть коллекции скульптуры графа Николая Шереметева.

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