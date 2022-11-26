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Франция дважды проиграла Дании в этом году. Выберите фаворита нового матча с фрибетом 2000 рублей!

Очередной игровой день ЧМ-2022 украсит встреча сильных европейских сборных – Франции и Дании. Северяне в этом году дважды обыграли команду Дидье Дешама.

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