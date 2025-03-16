Главе СК России доложат о ходе проверки по факту возможного совершения противоправных действий сотрудниками полиции при расследовании уголовного дела о ДТП в Амурской области

В медиапространстве опубликовано видеообращение к Председателю СК России, в котором женщина сообщает о совершении противоправных действий сотрудниками полиции при расследовании уголовного дела по факту ДТП в г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии