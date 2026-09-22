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ФедералПресс

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Ставки выше инфляции в 2,5 раза: экономист объяснил, откуда растет черное кредитование в России

Ставки выше инфляции в 2,5 раза: экономист объяснил, откуда растет черное кредитование в России

МОСКВА, 22 сентября, ФедералПресс. Высокая доходность и почти полное отсутствие альтернатив на легальном рынке – вот что толкает людей в черное кредитование, а не масштаб самой проблемы.

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