В выходные центральные улицы перекроют ради «Зеленого марафона»

Центральные улицы Екатеринбурга перекроют из-за забега «Зеленый марафон» 30 и 31 мая. Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, для всех видов транспорта с 15:00 30 мая до 15:00 31 мая будет закрыто движение вокруг киноконцертного театра «Космос», ресторана «Зимний сад», клуба «Глобус», а также по улицам Царской (от Николая Никонова до Первомайской), Толмачева (от Первомайской до проспекта Ленина), Дзержинского (от Горького до Царской), Горького (Клары Цеткин до Дзержинского), 8 Марта (от проспекта Ленина до Бориса Ельцина), Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев), Николая Никонова.