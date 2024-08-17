Длительная воздушная тревога звучит в северных областях Украины

Уже несколько часов продолжается, объявленная в субботу утром в Киеве и ряде северных областей Украины, воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты, опубликованных 17 августа украинским министерством цифровой трансформации.
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