Ситуация с мигрантами вышла в России на новый уровень опасности. Значительное их число — «потенциальные террористы, которые живут у нас как хотят и где хотят по своим правилам, кто под видом таксистов, кто — курьеров, дворников, продавцов и так далее».
"При первом же нарушении — чемодан, билет, вокзал!". Почему во всей России есть проблема с мигрантами, а в Удмуртии их нет
Комментарии
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Нина Грекова
Самый лучший выход из этого положения - закрыть все границы, въезд только по приглашению работодателя, на определённый срок, без семьи и без всякого российского гражданства. Результат будет 100%.
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3 час.
Рашид Касимов
Врут всё в этой статье. Выходцы из азербайджана и других бывших республик, приехавшие в конце 90х- начале 00 годов захватили многие отрасли, особенно торговлю. Местные жители на них горбатятся за такую зарплату, за которую мигранты отказываются. Азербайджанцы владеют сетью магазинов низких цен. Как правило там нарушают закон 59фз о применении ККТ. И налоговая на это закрывает глаза.
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21 мин.
Александр Денисов
Перебегут из Башкирии в другое место, страна большая...
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5 мин.
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