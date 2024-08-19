"При первом же нарушении — чемодан, билет, вокзал!". Почему во всей России есть проблема с мигрантами, а в Удмуртии их нет

Самый лучший выход из этого положения - закрыть все границы, въезд только по приглашению работодателя, на определённый срок, без семьи и без всякого российского гражданства. Результат будет 100%.

Рашид Касимов

Врут всё в этой статье. Выходцы из азербайджана и других бывших республик, приехавшие в конце 90х- начале 00 годов захватили многие отрасли, особенно торговлю. Местные жители на них горбатятся за такую зарплату, за которую мигранты отказываются. Азербайджанцы владеют сетью магазинов низких цен. Как правило там нарушают закон 59фз о применении ККТ. И налоговая на это закрывает глаза.