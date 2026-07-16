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Царьград

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Трамп заявил о стремлении США к контролю над Ормузским проливом

Трамп заявил о стремлении США к контролю над Ормузским проливом

Владимир Васильев заявил, что конфликт с Ираном для США носит коммерческий характер. По словам политолога, целью Вашингтона является контроль над Ормузским проливом для получения прибыли, следуя стратегии Дональда Трампа.

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