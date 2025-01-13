Собянин: Центры госуслуг за год оказали более 130 тыс. консультаций для бизнеса

Центры услуг для бизнеса работают по всему городу В 2024 году в офисах «Мои документы» для бизнес-услуг было проведено свыше 130 тысяч консультаций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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