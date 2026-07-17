«Дзержинец» заплатит 1 млн за прыжки с парашютом для молодежи

Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» был основан в Петербурге 27 декабря 1990 года. Изначально это был подростковый клуб, созданный по инициативе воинов-афганцев, сейчас «Дзержинец» — один из крупнейших в городе, где юным петербуржцам предлагают бесплатные занятия по 17 направлениям.