«Дзержинец» заплатит 1 млн за прыжки с парашютом для молодежи

Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» был основан в Петербурге 27 декабря 1990 года. Изначально это был подростковый клуб, созданный по инициативе воинов-афганцев, сейчас «Дзержинец» — один из крупнейших в городе, где юным петербуржцам предлагают бесплатные занятия по 17 направлениям.
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