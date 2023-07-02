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Шахназаров раскрыл важную причину неприязни россиян к сбежавшим артистам

Шахназаров раскрыл важную причину неприязни россиян к сбежавшим артистам

Публицист, радиоведущий Михаил Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац» объяснил неприязнь россиян к сбежавшим из РФ артистам.

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