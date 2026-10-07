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У берегов Сочи в Черном море вспыхнул танкер после атаки ВСУ

У берегов Сочи в Черном море вспыхнул танкер после атаки ВСУ

Жителям и туристам рекомендовано не посещать набережные и пляжи В районе побережья Сочи в акватории Черного моря загорелся танкер — из соображений безопасности закрыты пляжи Сириуса.

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