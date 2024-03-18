В России назвали условие для диалога с Западом по стратегической стабильности

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что стратегический диалог с прицелом на новые договоренности по контролю над ракетно-ядерными вооружениями возможен только после кардинального пересмотра Соединенных Штатов и НАТО своего враждебного антироссийского курса.
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