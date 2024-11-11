Губернатор поручил организовать комплексную очистку Усть-Камчатского района после вулканической активности

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил главе Усть-Камчатского района Олегу Бондаренко организовать комплексную очистку социальных учреждений, жилых домов, улично-дорожной сети и региональной трассы в связи с последствиями циклона и недавнего извержения вулкана Шивелуч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии