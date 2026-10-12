Липецкий сенатор Уваркина поддержала социальные инициативы региона

Сенатор от Липецкой области Евгения Уваркина обсудила с губернатором Игорем Артамоновым право участников СВО и ветеранов на одновременное получение двух пенсий, вовлечение имущества в оборот, подготовку к юбилею «Прометея» и новогоднюю кампанию.