Eleven new 550-horsepower workover rigs will work in Venezuela’s oil fields this month. According to North American Blue Energy Partners (NABEP), which announced the deployment on 13 October, they are the first new mobile repair-and-maintenance units to enter the country’s fields in more than 15 years.
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