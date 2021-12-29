Как помыть окна зимой: полезные советы

Мыть окна зимой при отрицательной температуре не самая лучшая идея. Однако если возникла такая необходимость или просто хочется провести предновогоднюю генеральную уборку во всем доме, сделать это можно при соблюдении некоторых мер предосторожности.
Мыть окна зимой при отрицательной температуре не самая лучшая идея. Однако если возникла такая необходимость или просто хочется провести предновогоднюю генеральную уборку во всем доме, сделать это можно при соблюдении некоторых мер предосторожности.
Свежие комментарии