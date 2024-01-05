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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антон Смольский: «Задача была максимум, потому что домашний старт, здесь нужно побеждать и показывать результат»

— Задача была максимум, потому что домашний старт, здесь нужно побеждать и показывать результат. К этому старту я готовился и морально, и физически.

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