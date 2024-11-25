Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 434 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    Всё вносят и вносят законы когда чурок уже толпами выносить нужно....В Госдуму внесут ...
  • Иван Щукин
    Если  удары ракетами ATACMS являются прямым нападением США на Россию так в чём дело, этих баз США в Европе как блох н...Advance: удары ра...
  • Сергей Иванов
    Надо проверить их жилье на радиацию.В Рязани сразу у ...

Baza: 11 жительниц Брянской области подозревают в продаже отцовства иностранцам

Baza: 11 жительниц Брянской области подозревают в продаже отцовства иностранцам

В Брянской области правоохранители подозревают минимум 11 жительниц Новозыбковского района в организации незаконной миграции - они продавали отцовство своих детей приезжим, помогая последним таким образом быстрее легализоваться на территории РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх