Baza: 11 жительниц Брянской области подозревают в продаже отцовства иностранцам

В Брянской области правоохранители подозревают минимум 11 жительниц Новозыбковского района в организации незаконной миграции - они продавали отцовство своих детей приезжим, помогая последним таким образом быстрее легализоваться на территории РФ.
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