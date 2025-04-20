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Орловская биофабрика готовится к масштабной реконструкции

Орловская биофабрика готовится к масштабной реконструкции

На сайте «Госзакупки» появился тендер на оказание услуг по осуществлению строительного контроля и функций технического заказчика при строительстве объекта: «Реконструкция объектов биофабрики федерального казённого предприятия “Орловская биофабрика”».

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