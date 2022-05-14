«Даллас» сравнял счет в серии с «Калгари» (3-3). Будет 7-й матч

«Даллас» сравнял счет в серии с «Калгари» (3-3), будет 7-й матч. «Старс» обыграли «Флэймс» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:2, 3-3).

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