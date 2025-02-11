Что будет, если растает Гренландия? Замеры показывают, что точка невозврата ближе, чем кажется

Представьте себе гигантскую глыбу льда, размером с Мексику, медленно тающую под лучами солнца. Это не сцена из фантастического фильма, а суровая реальность Гренландии, где находится крупнейший ледниковый щит северного полушария.
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