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Россиянам напомнили простые правила для ускорения работы смартфонов

Россиянам напомнили простые правила для ускорения работы смартфонов

Россияне могут ускорить работу своих гаджетов, если будут следить за их состоянием и своевременно проводить различные виды диагностики, заявил глава центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.

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