Келлог поделился ожиданиями США от России на переговорах

ТАСС/Валерий Шарифулин Спецпосланник главы Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог заявил, что американская сторона якобы ждет от Москвы "уступок территорий" на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии