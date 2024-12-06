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Неизвестный вирус выкосил более 140 человек: Биолог назвала первый тревожный сигнал

Неизвестный вирус выкосил более 140 человек: Биолог назвала первый тревожный сигнал

О том, как проявлялся неизвестный вирус, выкосивший больше 140 жителей одного из бедных районов Демократической Республики Конго (ДРК), рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

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