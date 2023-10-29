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Китай прокисает, глядя на США и расцветает, глядя на Россию

Китай прокисает, глядя на США и расцветает, глядя на Россию

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН По данным Главного таможенного Управления Китая за девять месяцев прошедшего года товарооборот между КНР и США снизился на 14% в годовом выражении.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Если не грянет гром, российский мужик не перекрестится. Отовсюду напасть на Россию и снаружи и изнутри. Изнутри разворовали. Снаружи задавили санкциями и мигранами.
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3 д.
Юрий Золотарев
Штаты идут НАХН!!! Это г---о  всему миру мешает жить нормально: в дружбе, торговле, культурном обмене. Пускай катятся в тартарары!!
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3 д.
ДП
Дмитрий Пузанов
Санитары! Где санитары? Срочно двойную дозу галоперидола!
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2 д.

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