Самый мощный дорожный водородный автомобиль в мире - Aurus Senat. Три двигателя развивают 1020 лошадиных сил, разгон до «сотки» - быстрее 4-х секунд.
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Самый мощный дорожный водородный автомобиль в мире - Aurus Senat. Три двигателя развивают 1020 лошадиных сил, разгон до «сотки» - быстрее 4-х секунд.
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