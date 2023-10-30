Как избежать ошибок во время ремонта квартиры с нуля в новостройке

Во время покупки жилья в новом доме чаще отдаётся предпочтение квартирам без отделки по нескольким причинам: во-первых, они стоят существенно дешевле, во-вторых, лучше всего сделать ремонт исходя из личных планов и средств.
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