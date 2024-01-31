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Пожилая жительница Магнитогорска 12 лет ютится в полузатопленном подвале

Пожилая жительница Магнитогорска 12 лет ютится в полузатопленном подвале

В Магнитогорске одинокая пенсионерка выживает в затопленном цоколе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, в цокольном этаже многоквартирного дома (по сути – в подвале) по колено стоит зловонная жидкость.

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