Пожилая жительница Магнитогорска 12 лет ютится в полузатопленном подвале

В Магнитогорске одинокая пенсионерка выживает в затопленном цоколе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, в цокольном этаже многоквартирного дома (по сути – в подвале) по колено стоит зловонная жидкость.