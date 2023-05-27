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Экипаж корабля «Иван Хурс» представили к боевым наградам после уничтожения беспилотников в районе Босфора

Экипаж корабля «Иван Хурс» представили к боевым наградам после уничтожения беспилотников в районе Босфора

Военнослужащие экипажа разведывательного корабля (СРЗК) «Иван Хурс», которые отбили атаку беспилотников в районе Босфора, представлены к боевым наградам.

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