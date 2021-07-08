Обманули, обобрали: 20 тыс. рублей пенсии к 2024 году обесценятся до нынешних 13−14 тысяч

К 2024 году размер пенсии по старости в РФ превысит 20 тысяч рублей. Такие данные содержатся в документах Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, связанных с рассмотрением бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).