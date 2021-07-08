Заноза

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Обманули, обобрали: 20 тыс. рублей пенсии к 2024 году обесценятся до нынешних 13−14 тысяч

Обманули, обобрали: 20 тыс. рублей пенсии к 2024 году обесценятся до нынешних 13−14 тысяч

К 2024 году размер пенсии по старости в РФ превысит 20 тысяч рублей. Такие данные содержатся в документах Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, связанных с рассмотрением бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).

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Руслан Техажев
Депутатов Исаева и Клишаса, а так же Нестерова( могу ошибаться), которые в основном и давили на сознание граждан России при приеме этого скандального пенсионного закона- приговорить к расстрелу , а закон отменить и Думу распустить!
Владимир Петросов
Ту "морковку", которую подсунули нам, надо засунуть этим сволочам в задницу для пожизненного запора.
Александр Лисовский
"Обещаю , что пока я буду президентом поднятия пенсионного возраста в России не будет ! " .... В.В. Путин.
Александр Лисовский
С начала 2020 г. российская валюта обесценилась к доллару на 26 % . Это один из худших показателей в мире ! Все государства выделили на инфляцию населению деньги : США 20 % ВВП, Италия , Германия - 40 % и т.д. Россия 2% ! Но есть люди которые на этом наживаются - это те кто продаёт наше сырьё на Запад . Они получают за него доллары , а тут платят налоги обесцененными рублями.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Я выражаю полное презрение Путину за отношение руководства страны к пенсионерам и призываю всех и не только пенсионеров поддержать меня в этом вопросе за их ограбление и издевательства . Призываю забыть о его кандидатуре на выборах . теперь я верю , что у него на спине есть мозоли от шлепков по ней языком . Врать надо ещё и уметь , чтобы не было так заметно.
Евгений Натесов
Не дождётесь, пиндоскиешлюшки.
Евгений Натесов
Александр Лисовский трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Александр Симаков
Я не понимаю плюющих слюной и ядом возмущённых граждан. Инфляция - естественный процесс, от этого никуда не денешься. Моя нынешняя пенсия, например, "обесценилась" по отношению к 2008 году в три раза! Но это же не повод для возмущения и беспокойства. А если взять минимальную пенсию в 2019 и 2000 годах - 8657 и 571 рубль соответственно, то пенсия обесценилась в 15 раз! Так что заголовок этой статьи вполне провокационный, рассчитанный на впечатлительных граждан. P.S. До 2024 года ещё дожить надо. И не случайно ли взят именно этот год - год выборов Президента России?
Люба Постникова
Два предыдущих коментатора реальные или слепцы, не видящие что творится в России, или высокопоставленные мерзавцы, которые за свою краюху всех обгадят!
Евгений Натесов
Реально видим. Видим что автомобиль поставить некуда... Что магазин на магазине стоят..
Александр Симаков
Выползи из своего курятника и посмотри, что происходит в стране.

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