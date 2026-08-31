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Опасение утечек: Киев хочет, чтобы полётные задания для ракет НАТО вводили ВСУ

Опасение утечек: Киев хочет, чтобы полётные задания для ракет НАТО вводили ВСУ

Американские источники сообщают, что Владимир Зеленский во время недавних встреч с представителями западных стран, приуроченных к годовщине независимости Украины, обратился с весьма интересной просьбой.

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