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Татар-информ

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На инфраструктуру «Экорайона» в Казани направят 430 млн рублей

На инфраструктуру «Экорайона» в Казани направят 430 млн рублей

В 2026 году на развитие инфраструктуры жилого района «Экорайон» в Кировском районе Казани планируется направить 429,7 млн рублей средств казначейского инфраструктурного кредита, сообщила пресс-служба Минфина Татарстана.

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