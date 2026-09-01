На инфраструктуру «Экорайона» в Казани направят 430 млн рублей

В 2026 году на развитие инфраструктуры жилого района «Экорайон» в Кировском районе Казани планируется направить 429,7 млн рублей средств казначейского инфраструктурного кредита, сообщила пресс-служба Минфина Татарстана.
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