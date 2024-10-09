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13-летняя девочка убила сестер, пока родители выясняли отношения в полиции: новые детали трагедии в Тольятти

13-летняя девочка убила сестер, пока родители выясняли отношения в полиции: новые детали трагедии в Тольятти

Вчера стало известно о жуткой трагедии, произошедшей в Тольятти. 13-летняя девочка расправилась с сестрами 2 и 5 лет, после чего спокойно ушла гулять…Вчера стало известно о жуткой трагедии, произошедшей в Тольятти.

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