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Специалист по охоте и рыбалке Латыш: щуку следует ловить на живую наживку

Специалист по охоте и рыбалке Латыш: щуку следует ловить на живую наживку

Осенью, когда щука прячется в корягах у самого берега, искусственная приманка часто бессильна. Об этом в интервью «Радио 1» предупредил эксперт по охоте и рыбалке Евгений Латыш.

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