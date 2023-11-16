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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джокович о том, что Надаль анонсировал возвращение в 2024-м: «Он настоящий боец. Человек, который никогда не сдается»

– Вчера Рафа Надаль объявил, что он уверен, что будет играть в следующем году. Как вы к этому относитесь? Как относитесь к тому, что, возможно, еще раз встретитесь с одним из своих главных соперников? – Думаю, для спорта было бы здорово, если бы мы с Надалем сыграли минимум еще раз.

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