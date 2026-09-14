Свищев напомнил, что в ТК РФ нет штрафов для работника за опоздание

Работодатель не может оштрафовать работника за опоздание. Как сообщил ТАСС депутат фракции ЛДПР Дмитрий Свищев, штрафы за такой проступок не предусмотрены Трудовым кодексом РФ.
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