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Свищев напомнил, что в ТК РФ нет штрафов для работника за опоздание

Свищев напомнил, что в ТК РФ нет штрафов для работника за опоздание

Работодатель не может оштрафовать работника за опоздание. Как сообщил ТАСС депутат фракции ЛДПР Дмитрий Свищев, штрафы за такой проступок не предусмотрены Трудовым кодексом РФ.

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