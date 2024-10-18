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Чемпионка по русофобии возвращает посла в Россию

Чемпионка по русофобии возвращает посла в Россию

Поражения ВСУ отрезвили чешскую дипломатию @ кадр из видео Tекст: Анастасия Куликова,Евгений Поздняков Русофобский курс Чехии дал слабину.

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Комментарии
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Владимир Петров
Когда читаю про Чехию, то вспоминаю про &quot;вампиров&quot; и смерть русских людей. Как-то хочется русских &quot;прилётов&quot; к чешским &quot;братьям&quot;... Не простить бы в будущем.
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1 д.
НЭ
Наталья Эрнст
Меня тоже бесит, когда слышу как кто то сегодня ещё ездит в чехию на курорты. Ни копейки не дам врагам.
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1 д.
vitaly yanushkevich
Во время ВОВ Чехия до последнего часа выпускала военную продукцию для фашистов, всё прекратилось после взятия Праги.
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18 час.

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