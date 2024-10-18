Чемпионка по русофобии возвращает посла в Россию

Владимир Петров Когда читаю про Чехию, то вспоминаю про "вампиров" и смерть русских людей. Как-то хочется русских "прилётов" к чешским "братьям"... Не простить бы в будущем.

НЭ Наталья Эрнст Меня тоже бесит, когда слышу как кто то сегодня ещё ездит в чехию на курорты. Ни копейки не дам врагам.