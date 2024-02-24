Собчак вновь вляпалась в скандал - в сеть слили разговор журналистки с раввином Берлом Лазаром. Это надо слышать!

Интересная жизнь с Vera Star После того как Ксения Анатольевна Собчак имела неосторожность посетить "голую вечеринку" Анастасии Ивлеевой, прошло более двух месяцев, а неприятности по-прежнему продолжают преследовать "блондинку в шоколаде".
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